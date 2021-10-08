***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.504,14 % 0,01682886Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00019317Bağımsız Denetim Ücreti7.871,56 % 0,01261116Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.466,51 % 0,17217392Fon Yönetim Ücreti1.277.547,93 % 2,0467812Hisse Senedi Komisyonu111.633,89 % 0,17885055Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.468,4 % 0,00876102Vadeli Ters Repo Komisyonu4.872 % 0,00780551Borsa Para Piyasası Komisyonu1.970,48 % 0,00315694Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.121,3 % 0,00179645Türev Araçlar Komisyonu11.508,24 % 0,01843755Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.163,51 % 0,02108948TOPLAM GİDERLER1.553.248,53 % 2,48848581DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.417.415,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969200BIST