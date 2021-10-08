***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.382,53 % 0,01758692Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00008037Bağımsız Denetim Ücreti2,14 % 0,00000143Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.319,31 % 0,05887474Fon Yönetim Ücreti1.682.351,57 % 1,12147633Hisse Senedi Komisyonu15,35 % 0,00001023Tahvil Bono Komisyonu1.171,1 % 0,00078067Gecelik Ters Repo Komisyonu31.298,4 % 0,0208639Vadeli Ters Repo Komisyonu26.636,4 % 0,01775615Borsa Para Piyasası Komisyonu7.488,07 % 0,00499164Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00074467Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.474,31 % 0,00964875TOPLAM GİDERLER1.879.376,85 % 1,25281582DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ150.012.222,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969201BIST