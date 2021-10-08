***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri58.477,73 % 0,01634276Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000337Bağımsız Denetim Ücreti11.834,2 % 0,0033073Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri183.159,38 % 0,05118752Fon Yönetim Ücreti6.170.302,85 % 1,72441356Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.831,02 % 0,00218853Gecelik Ters Repo Komisyonu62.227,2 % 0,01739063Vadeli Ters Repo Komisyonu55.204,8 % 0,01542808Borsa Para Piyasası Komisyonu4.609,3 % 0,00128816Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0003122Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.071,49 % 0,00421203TOPLAM GİDERLER6.569.955,64 % 1,83610446DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ357.820.362,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969202BIST