***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.644,4 % 0,00735087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti26.767,94 % 0,02574011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.266,75 % 0,09160871Fon Yönetim Ücreti790.869,14 % 0,76050147Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.031,29 % 0,00868451TOPLAM GİDERLER929.579,52 % 0,89388567DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.993.111,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969203BIST