***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.088,97 % 0,00126811Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.522,27 % 0,00638756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.387,1 % 0,03665809Fon Yönetim Ücreti1.999.697,87 % 1,21391986Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu19.320 % 0,01172824Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.027,91 % 0,00062399Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu109.134,44 % 0,06625024Vergiler ve Diğer Harcamalar342.202,86 % 0,20773481Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler466.940,07 % 0,28345673TOPLAM GİDERLER3.011.321,49 % 1,82802764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.730.632,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969208BIST