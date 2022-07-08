***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00016241Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00813679Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.981,61 % 0,07939983Fon Yönetim Ücreti914.765,2 % 0,95591816Hisse Senedi Komisyonu64.977,24 % 0,0679004Tahvil Bono Komisyonu973,36 % 0,00101715Gecelik Ters Repo Komisyonu2.408 % 0,00251633Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.207,94 % 0,06396153TOPLAM GİDERLER1.128.255,27 % 1,17901261DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.694.928,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043991BIST