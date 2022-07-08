***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0000153Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00076631Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri421.789,68 % 0,04151071Fon Yönetim Ücreti4.984.637 % 0,49056629Hisse Senedi Komisyonu531.358,61 % 0,052294Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu30.441,6 % 0,00299593Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu66.318,94 % 0,00652682Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu37.219,39 % 0,00366297Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler145.969,62 % 0,01436569TOPLAM GİDERLER6.225.676,76 % 0,61270402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.016.098.565,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043993BIST