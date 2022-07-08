***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri133 % 0,00032485Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,01901854Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.597,44 % 0,04542428Fon Yönetim Ücreti359.318,35 % 0,87763579Hisse Senedi Komisyonu2.508,04 % 0,00612589Tahvil Bono Komisyonu1.093,45 % 0,00267075Gecelik Ters Repo Komisyonu848,4 % 0,00207222Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.859,11 % 0,01186839Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu897,66 % 0,00219254Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.442,41 % 0,03283311TOPLAM GİDERLER409.484,36 % 1,00016637DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.941.624,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043994BIST