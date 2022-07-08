***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri209.245,65 % 0,01072154Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,22 % 0,00001446Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri697.726,53 % 0,03575082Fon Yönetim Ücreti12.636.457,05 % 0,64747966Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.594,73 % 0,00013295Gecelik Ters Repo Komisyonu29.778 % 0,0015258Vadeli Ters Repo Komisyonu26.636,4 % 0,00136482Borsa Para Piyasası Komisyonu108.164,8 % 0,00554226Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00005755Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.187,76 % 0,00170051TOPLAM GİDERLER13.745.196,34 % 0,70429037DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.951.637.691,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044057BIST