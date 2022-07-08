***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.811,3 % 0,00071811Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri133 % 0,00001985Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00116217Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri404.479,51 % 0,06037019Fon Yönetim Ücreti3.121.097,34 % 0,46583629Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu104,75 % 0,00001563Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler208.829,94 % 0,03116871TOPLAM GİDERLER3.747.242,34 % 0,55929094DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ669.998.755,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044059BIST