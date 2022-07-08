***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.848,57 % 0,03282811Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00132572Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,06641845Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.456,1 % 0,04654026Fon Yönetim Ücreti74.814,6 % 0,63816476Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29,03 % 0,00024762Gecelik Ters Repo Komisyonu722,4 % 0,00616204Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.502,61 % 0,03840704Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.138,33 % 0,08647944TOPLAM GİDERLER107.453,56 % 0,91657345DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.723.398,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044060BIST