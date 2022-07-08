***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.494,38 % 0,00143765Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00004972Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00249072Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri201.805,67 % 0,0645529Fon Yönetim Ücreti1.146.857,33 % 0,36685278Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.242,4 % 0,00103717Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.280,61 % 0,00488791Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu5.892,72 % 0,00188494Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler277.605,48 % 0,08879949TOPLAM GİDERLER1.663.120,51 % 0,53199327DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ312.620.594,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044061BIST