***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.846,57 % 0,0008941Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri288,42 % 0,00013965Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00377017Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri128.841,75 % 0,06238433Fon Yönetim Ücreti506.735,48 % 0,24535798Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.613,49 % 0,01337027TOPLAM GİDERLER673.112,21 % 0,3259165DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ206.529.038,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044062BIST