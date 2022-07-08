***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.529,72 % 0,0006824Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri133 % 0,00003588Bağımsız Denetim Ücreti4.393,5 % 0,00118517Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri235.405,13 % 0,06350153Fon Yönetim Ücreti4.971.001,28 % 1,34094854Hisse Senedi Komisyonu443.610,69 % 0,11966585Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.282 % 0,00250386Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu54.654,54 % 0,01474329Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu54.966,98 % 0,01482757Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.407,93 % 0,01818357TOPLAM GİDERLER5.843.384,77 % 1,57627766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ370.707.834,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044064BIST