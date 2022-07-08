***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 önetim Ücreti2.670.764,85 % 0,73564885Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu385,8 % 0,00010627Gecelik Ters Repo Komisyonu3.267,6 % 0,00090004Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.436,58 % 0,00618004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.460,66 % 0,01279736TOPLAM GİDERLER2.920.417,58 % 0,80441444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ363.048.873,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044065BIST