***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri61.828,36 % 0,01042723Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,22 % 0,0000476Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri294.172,06 % 0,04961155Fon Yönetim Ücreti6.784.451,6 % 1,1441846Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.935,25 % 0,00083232Gecelik Ters Repo Komisyonu6.703,44 % 0,00113052Vadeli Ters Repo Komisyonu3.544,8 % 0,00059782Borsa Para Piyasası Komisyonu80.939,73 % 0,01365033Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00018943Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.026,03 % 0,0038833TOPLAM GİDERLER7.261.006,69 % 1,22455469DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ592.950.787,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044066BIST