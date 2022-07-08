***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.963,04 % 0,01039447Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00054522Bağımsız Denetim Ücreti7.873,5 % 0,02762057Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.602,74 % 0,04421095Fon Yönetim Ücreti102.928,81 % 0,36107863Hisse Senedi Komisyonu2.466,1 % 0,00865118Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu181,82 % 0,00063783Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00394023Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.051,4 % 0,02122857TOPLAM GİDERLER136.346,03 % 0,47830765DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.505.926,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044080BIST