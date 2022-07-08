***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri32.044,61 % 0,01002173Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,22 % 0,00008826Bağımsız Denetim Ücreti7.873,5 % 0,00246238Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri127.438,04 % 0,03985538Fon Yönetim Ücreti580.315,14 % 0,18148961Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00035127Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.203,61 % 0,00444208TOPLAM GİDERLER763.280,32 % 0,23871072DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ319.751.164,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044081BIST