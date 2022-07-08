***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri550 % 0,00005719Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00004113Bağımsız Denetim Ücreti1.087,5 % 0,00011308Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.079,86 % 0,00541545Fon Yönetim Ücreti987.353,52 % 0,10266859Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.696,51 % 0,00142421TOPLAM GİDERLER1.055.162,89 % 0,10971965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ961.689.968,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044163BIST