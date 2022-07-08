***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.892 % 0,00323348Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00067592Bağımsız Denetim Ücreti3.741 % 0,00639348Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.208,96 % 0,05162798Fon Yönetim Ücreti82.329,18 % 0,14070293Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.527,15 % 0,01628217TOPLAM GİDERLER128.093,79 % 0,21891596DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.512.770,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044164BIST