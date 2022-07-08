***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri396 % 0,00056416Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00056345Bağımsız Denetim Ücreti783 % 0,00111551Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.734,78 % 0,00389613Fon Yönetim Ücreti15.585,35 % 0,02220379Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.215,36 % 0,00173147TOPLAM GİDERLER21.109,99 % 0,03007452DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.192.280,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044166BIST