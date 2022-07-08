***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.326,68 % 0,00388912Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00007259Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00363682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120.916,73 % 0,05647622Fon Yönetim Ücreti1.044.874,75 % 0,48802653Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.303,4 % 0,01555492TOPLAM GİDERLER1.215.363,48 % 0,56765619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ214.102.039,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044169BIST