***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.326,68 % 0,00102805Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri71.958,54 % 0,00888434Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00096136Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri708.441,63 % 0,08746751Fon Yönetim Ücreti7.940.771,82 % 0,98040475Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.179,21 % 0,00014559Gecelik Ters Repo Komisyonu890,4 % 0,00010993Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.521,51 % 0,00068171Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler108.764,79 % 0,01342861TOPLAM GİDERLER8.853.641,08 % 1,09311185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ809.948.319,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044170BIST