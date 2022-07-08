***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri462 % 0,00037349Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00031973Bağımsız Denetim Ücreti913,5 % 0,0007385Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.261,68 % 0,00425367Fon Yönetim Ücreti34.679,85 % 0,02803603Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.481,07 % 0,00200576TOPLAM GİDERLER44.193,6 % 0,03572717DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.697.442,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044242BIST