***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.177,43 % 0,00120719Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002294Bağımsız Denetim Ücreti8.416,2 % 0,00124244Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri326.723,54 % 0,04823256Fon Yönetim Ücreti3.323.310,23 % 0,49060365Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.683,03 % 0,01338708TOPLAM GİDERLER3.757.465,85 % 0,55469587DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ677.392.073,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044243BIST