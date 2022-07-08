***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.010,63 % 0,00037031Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001912Bağımsız Denetim Ücreti17.887,18 % 0,00220012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri335.495,71 % 0,04126599Fon Yönetim Ücreti3.278.868,69 % 0,40330103Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler96.027,01 % 0,01181133TOPLAM GİDERLER3.731.444,64 % 0,4589679DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ813.007.765,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044244BIST