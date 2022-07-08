***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri990 % 0,00109721Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00043833Bağımsız Denetim Ücreti1.957,5 % 0,00216948Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.644,47 % 0,00847228Fon Yönetim Ücreti278.641,37 % 0,30881514Hisse Senedi Komisyonu75.155,4 % 0,0832939Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu126 % 0,00013964Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.398,33 % 0,00487462Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler222.807,81 % 0,24693542TOPLAM GİDERLER592.116,38 % 0,65623601DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.229.181,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044245BIST