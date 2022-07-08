***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.782 % 0,00063886Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri197,75 % 0,0000709Bağımsız Denetim Ücreti3.523,5 % 0,00126321Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.917,41 % 0,02363204Fon Yönetim Ücreti926.660,77 % 0,332217Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.083,55 % 0,00720015TOPLAM GİDERLER1.018.164,98 % 0,36502215DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ278.932.379,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044247BIST