***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.401,27 % 0,00902342Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri371,28 % 0,00039877Bağımsız Denetim Ücreti6.568,5 % 0,00705492Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.347,45 % 0,05837209Fon Yönetim Ücreti576.600,75 % 0,61930023Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.311,07 % 0,01966707TOPLAM GİDERLER664.600,32 % 0,7138165DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.105.205,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044248BIST