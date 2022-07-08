***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.198,52 % 0,00285347Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri453,86 % 0,00015796Bağımsız Denetim Ücreti8.764,2 % 0,00305035Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri158.468,89 % 0,05515453Fon Yönetim Ücreti492.983,72 % 0,17158123Hisse Senedi Komisyonu842,25 % 0,00029314Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.202,52 % 0,01608062TOPLAM GİDERLER715.913,96 % 0,24917131DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ287.317.973,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044294BIST