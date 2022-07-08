***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.326,68 % 0,00156394Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002919Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00146248Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri212.481,16 % 0,0399087Fon Yönetim Ücreti7.694.973,78 % 1,44528779Hisse Senedi Komisyonu176.902,41 % 0,03322622Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.567,2 % 0,00198476Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.725,27 % 0,0033292Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler202.421,36 % 0,03801925TOPLAM GİDERLER8.331.339,78 % 1,56481152DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ532.418.100,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044296BIST