***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.156,34 % 0,00663294Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00012639Bağımsız Denetim Ücreti7.937,7 % 0,00645514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.572,5 % 0,05495167Fon Yönetim Ücreti1.509.143,25 % 1,22727344Hisse Senedi Komisyonu56.493,32 % 0,0459418Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.301,6 % 0,00187172Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.286,46 % 0,00592553Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler81.856,34 % 0,06656765TOPLAM GİDERLER1.740.902,93 % 1,41574627DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.967.156,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044297BIST