***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.326,68 % 0,01048242Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00019566Bağımsız Denetim Ücreti6.086 % 0,00766164Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.559,37 % 0,08379128Fon Yönetim Ücreti112.881,35 % 0,1421058Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu97,37 % 0,00012258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.977,49 % 0,0175962TOPLAM GİDERLER208.083,68 % 0,26195557DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.434.721,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044298BIST