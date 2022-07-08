***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.321,55 % 0,00415589Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri304,64 % 0,00015214Bağımsız Denetim Ücreti7.786,5 % 0,00388868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri130.057,27 % 0,06495223Fon Yönetim Ücreti491.360,54 % 0,24539163Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.633,01 % 0,01429968TOPLAM GİDERLER666.463,51 % 0,33284025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ200.235.251,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044299BIST