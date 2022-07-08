***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.209,83 % 0,00025052Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri62.084,79 % 0,00369452Bağımsız Denetim Ücreti537 % 0,00003196Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri762.563,18 % 0,04537837Fon Yönetim Ücreti16.553.903,96 % 0,98508452Hisse Senedi Komisyonu1.837.744,29 % 0,10935991Tahvil Bono Komisyonu1.300,15 % 0,00007737Gecelik Ters Repo Komisyonu475.398 % 0,02828983Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu33.651,07 % 0,0020025Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu491.029,69 % 0,02922004Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler648.813,2 % 0,03860937TOPLAM GİDERLER20.871.235,16 % 1,24199891DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.680.455.189,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044058BIST