***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 2.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.090 % 0,00350028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00066237Bağımsız Denetim Ücreti4.132,5 % 0,006921Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.180,81 % 0,08404151Fon Yönetim Ücreti62.137,01 % 0,10406544Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.152,48 % 0,01532833TOPLAM GİDERLER128.088,3 % 0,21451893DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.709.555,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044165BIST