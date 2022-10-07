***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.266,52 % 0,00303562Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri453,86 % 0,0001342Bağımsız Denetim Ücreti12.853,2 % 0,00380046Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri274.681,09 % 0,08121822Fon Yönetim Ücreti887.426,1 % 0,26239581Hisse Senedi Komisyonu3.114,12 % 0,00092079Tldirim/1068709BIST