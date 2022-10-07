***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2022 11:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2022 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.394,68 % 0,00068752
BIST
16:223.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 17,66
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:2218,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:2218,1321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0556
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:221.017,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,19
|Açılış
|: 1.017,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KRONT
|53,65
|68.859.834
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|208.483.907
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.403.266.298
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.126.516
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,68
|373.031.804
|% 9,24
|
|INFO
|8,69
|130.148.707
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|RODRG
|35,00
|4.339.910
|% -5,91
|
|THYAO
|84,15
|4.135.506.172
|% -0,65
|
|SASA
|87,25
|3.510.200.408
|% 2,41
|
|SISE
|29,76
|2.794.363.729
|% 1,02
|
|ASELS
|31,82
|2.366.873.325
|% 1,21
|
|EREGL
|30,24
|1.539.238.207
|% -0,26
|
|EKGYO
|4,33
|1.523.001.318
|% 0,70
|
|YKBNK
|8,13
|1.333.356.016
|% -0,12
|
|ODAS
|7,47
|946.246.930
|% 2,75
|
|AKBNK
|12,75
|1.536.937.908
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,33
|875.224.585
|% -0,24
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5811
|18,5952
|% 0,06
|
|Euro
|18,1437
|18,1474
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,6803
|20,7840
|% 0,07
|
|Frank
|18,6414
|18,7537
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,06
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-11,64
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-7,57
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|-62,00
|
|Tam
|6.810
|6.869
|-62,00
|
|Yarım
|3.318
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,22
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|0,89
|