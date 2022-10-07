***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.245,43 % 0,00141143Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002141Bağımsız Denetim Ücreti12.505,2 % 0,00172275Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri532.398,97 % 0,07334452Fon Yönetim Ücreti5.436.192,87 % 0,74890262Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler146.061,31 % 0,02012175TOPLAM GİDERLER6.137.559,2 % 0,84552448DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ725.887.818,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068708BIST