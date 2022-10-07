***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.298,35 % 0,00813327Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00051072Bağımsız Denetim Ücreti7.830 % 0,01011114Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.633,76 % 0,08862904Fon Yönetim Ücreti227.830,53 % 0,29420508Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.039,58 % 0,02200377TOPLAM GİDERLER328.027,72 % 0,42359301DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.439.360,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068711BIST