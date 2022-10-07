***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.692,72 % 0,0019061Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri197,75 % 0,00006621Bağımsız Denetim Ücreti7.612,5 % 0,0025489Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri152.521,21 % 0,05106884Fon Yönetim Ücreti2.137.594,56 % 0,71573312Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.398,34 % 0,01419628TOPLAM GİDERLER2.346.017,08 % 0,78551946DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ298.658.048,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068712BIST