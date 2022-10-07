***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.087,08 % 0,00049933Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00003882Bağımsız Denetim Ücreti11.776,04 % 0,0011559Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri319.939,43 % 0,03140429Fon Yönetim Ücreti4.965.161,11 % 0,48736522Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.250,9 % 0,00728824TOPLAM GİDERLER5.376.610,06 % 0,52775181DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.018.776.249,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068713BIST