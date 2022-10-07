***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.481,45 % 0,00256664Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00022651Bağımsız Denetim Ücreti11.776,04 % 0,00674445Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.095,62 % 0,04358196Fon Yönetim Ücreti274.310,84 % 0,15710503Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.146,03 % 0,00924726TOPLAM GİDERLER383.205,48 % 0,21947185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.603.474,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068716BIST