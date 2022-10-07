***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilg Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.298,35 % 0,00909527Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00057113Bağımsız Denetim Ücreti8.221,5 % 0,01187244Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.582,75 % 0,13369612Fon Yönetim Ücreti143.026,95 % 0,20654116Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.154,53 % 0,0233283TOPLAM GİDERLER266.679,58 % 0,38510442DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.248.641,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068718BIST