***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.270,18 % 0,00290504Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00035134Bağımsız Denetim Ücreti1.827 % 0,001623Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.173,47 % 0,01347924Fon Yönetim Ücreti64.379,74 % 0,05719126Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.982,24 % 0,00442594TOPLAM GİDERLER90.028,13 % 0,07997582DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.569.187,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068720BIST