***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri462 % 0,00017523Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,5 % 0,00015001Bağımsız Denetim Ücreti913,5 % 0,00034648Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.989,39 % 0,00606458Fon Yönetim Ücreti265.395,52 % 0,10066124Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.969,21 % 0,00188476TOPLAM GİDERLER288.125,12 % 0,1092823DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ263.652.135,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068721BIST