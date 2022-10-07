***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.348 % 0,0054434Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00025269Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,01930798Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.972,87 % 0,14465801Fon Yönetim Ücreti184.308,82 % 0,29966153Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.752,16 % 0,02886264TOPLAM GİDERLER306.412,77 % 0,49818625DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.505.665,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068722BIST