***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri132 % 0,00021461Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti261 % 0,00042435Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.007,08 % 0,00163738Fon Yönetim Ücreti7.668,12 % 0,01246734Hisse Senedi Komisyonu462,16 % 0,00075141Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler316,68 % 0,00051488TOPLAM GİDERLER9.847,04 % 0,01600997DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.505.665,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068724BIST