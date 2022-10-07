***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.562,38 % 0,01393074Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,22 % 0,0005991Bağımsız Denetim Ücreti11.875,5 % 0,02520954Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.152,8 % 0,06825457Fon Yönetim Ücreti629.133,79 % 1,33553712Hisse Senedi Komisyonu3.928,92 % 0,00834039Tahvil Bono Komisyonu1.778,42 % 0,00377526Gecelik Ters Repo Komisyonu848,4 % 0,001801Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.718,3 % 0,02275301Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu897,66 % 0,00190557Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.484,98 % 0,04560872TOPLAM GİDERLER719.663,37 % 1,52771503DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.107.173,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068726BIST