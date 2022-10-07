***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 / 3.Dönem Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri336.439,16 % 0,01617324Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,22 % 0,00001357Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.145.590,33 % 0,05507061Fon Yönetim Ücreti20.437.226,37 % 0,98245465Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.095,92 % 0,00014883Gecelik Ters Repo Komisyonu94.819,62 % 0,00455815Vadeli Ters Repo Komisyonu117.842,76 % 0,00566492Borsa Para Piyasası Komisyonu322.163,86 % 0,015487Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00007312Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.783,42 % 0,00244125TOPLAM GİDERLER22.509.764,76 % 1,08208534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.080.220.839,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068727BIST